Papa Francisc ii avertizeaza pe lideruu europeni: UE risca sa moara din cauza populismului si "lipsei de valori"

Premierii si presedintii celor 27 de state UE au sosit in Italia pentru a marca semnarea Tratatului de la Rioma, in 1957, si au primit binecuvantarea papei Francisc.Aniversarea este insa umbrita de o serie de crize, inclusiv probleme economice prelungite, afluxul mare de imigranti si decizia Marii britanii de a parasi uniunea, evenimente ce starnesc temeri cu privire la viitorul UE."Atunci cand un organism isi pierde directia si nu mai poate privi inainte, el trece printr-un regres si, pe termen lung, risca sa moara", le-a spus suveranul pontif liderilor europeni sositi la Vatican.Suveranul pontif, nascut in Argentina, le-a transmis liderilor europeni ca trebuie sa promoveze cu mai multa pasiune si energie "patrimoniul (european - n.red.) de idealuri si valori spirituale"."Pentru ca acesta este cel mai bun antidot pentru vidul de valori din zilele noastre, care ofera un teren frtil pentru orice forma de extremism", a spus papa, mentionand atacul de miercuri de la Londra, comis de un barbat nascut in Marea britanie si care s-a convertit la Islam.Papa a criticat in repetate randuri blocul comunitar pentru lipsa de viziune, atragand furia cancelarului german in 2014, cand a comparat UE cu o femeie batrana care "nu mai este fertilila si plina de vitalitate".Insa vineri papa Francisc a a adoptat un ton mai putin ostil, cerandu-le liderilor europeni sa nu inchida continentul, inconjurandu-se de ziduri."Nu este suficient sa tratati criza imigrantilor din ultimii ani ca pe o problema pur numerica si economica, ori a chestiune de securitate", a spus papa.Liderul de la Vatican a denuntat o "lipsa de memorie" ingrijoratoare in care oamenii ii vad pe emigrantii de astazi, care fug de razboi si foamete, ca pe o amenintare la adresa unui stil de viata confortabil, uitand ca Europa moderna s-a nascut din cenusa celui de-al Doilea Razboi Mondial si din imigratia in masa.