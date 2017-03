Egipt: Hosni Mubarak a fost eliberat, paranteza Primaverii Arabe s-a inchis

Avocatul sau, Farid al-Deeb a anuntat vineri plecarea lui Mubarak din spitalul militar din Cairo in care si-a petrecut cea mai mare parte a celor sase ani de detentie.Elliberarea lui Mubarak, care a condus cu mana de fie tara timp de 30 de ani, pune punct definitiv aspiratiilor nascute dintr-o revolutie care a nascut speranta unui regim mai democratic.Pe langa Mubarak, fostul sau ministru de Interne, Habib al-Adly, care a simbolizat tortura si abuzurile regimului, a fost achitat pentru uciderea manifestantilor in timpul revoltei.In schimb, Alaa Abdel Fattah si Ahmed Duma, doua dintre cele mai importante figuri ale revolutiei, se afla in continuare in inchisoare.De cand actualul presedinte Abdel Fattah al-Sissi, fost sef al armatei, l-a destituit pe predecesorul sau, islamistul Mohamed Morsi, in 2013, conduce tara cu mana de fier, eliminand orice forma de opozitie.El fusese acuzat ca a incitat la moartea participantilor la manifestatiile din timpul revoltei de 18 zile, in cursul carora circa 850 de oameni si-au pierdut viata in confruntarile cu politia.Fostul presedinte a fost condamnat la moarte in iunie 2012 dar justitia a ordonat un nou proces.In noiembrie 2014, un alt tribunal care l-a rejudecat a dispus renuntarea la acuzari, dar parchetul a facut recurs.Im 2 martie, curtea de casatie a confirmat abandonarea acuzatiilor.Fostul presedinte care a condus cu o mana de fier Egiptul timp de 30 de ani, este judecat in mai multe dosare.In ianuarie 2016, curtea de apel a confirmat o pedeapsa de trei ani de inchisoare pentru Mubarak si doi dintre fiii sai intr-un dosar de coruptie.Ei fusesera acuzati ca au deturnat peste 10 milioane de euro. Pedeapsa tinea insa cont de timpul petrecut deja in inchisoare, iar cei doi fii ai sai, Alaa si Gamal, au fost eliberati.Inainte de revolte, Gamal fusese prezentat mult timp drept succesorul sau la presedintie.