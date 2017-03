Surse: Investigatorii nu aveau nici macar informatii de baza despre atacatorul din Londra

Inainte sa omoare 4 oameni in cel mai sangeros atac din marea Britanie produs dupa atacul de la metrou din 2005, massod era considerat de ofiterii de informatii drept un infractor ce nu reprezinta vreo amenintare serioasa.Sursa a precizat ca autoritatile nu aveau, imediat dupa atac, "nicio informatie despre cum a ajuns in acest punct" si ca acesta a fost o figura "cat se poate de marginala" cand numele sau a aparut intr-o investigatie anterioara.Sursa, la curent cu investigatia asupra lui Masood, a precizat ca ancheta antitero britanica in care a aparut anterior numele acestuia s-a produs in urma cu circa 5 ani.Sursa nu a precizat natura exacta a acelei investigatii, insa a spus ca interesul fata de Massod s-a disipat rapid.Deoarece aveau atat de putine informatii cu privire la activitatile recente ale lui Massod, investigatorii au fost nevoiti sa efectueze verificari de baza pentru a construi o imagine a activitatilor sale recente, a precizat sursa.