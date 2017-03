Nationalisti bulgari care acuza turism electoral au blocat trei posturi de granita cu Turcia

"Vom fi aici zi si noapte pentru a apara suveranitatea tarii noastre", a declarat Valeri Simeonov, co-lider al coalitiei nationaliste Patriotii Uniti care va avea - potrivit sondajelor - un rol cheie in formarea viitorului guvern bulgar.Echipati cu difuzoare de la care se aude muzica patriotica, circa 50 de oameni afisau pancarte pe care scrie "Bulgaria inainte de tot" si "Fara ingerinta turceasca", controland circulatia la principalul post de granita Kapitan-Andreevo (sud)."Circa 6/7.000 de oameni au venit deja din Turcia cu transport gratuit cu consemnul de a vota pentru unul dintre cele doua" partide ale minoritatii turce". "Vom stopa acest turism electoral", a spus Simeonov.Un reporter al postului public de radio din Bulgaria BNR s-a dat drept o ruda a unor bulgari care stau in Turcia iar primaria din orasul Bursa, in nord-vestul Turciei, i-a spus ca sunt disponibile autocare gratuite pentru cei care doresc sa voteze in Bulgaria.Relatiile turco-bulgare s-au tensionat cu ocazia alegerilor parlamentare bulgare de duminica. Autoritatile bulgare acuza Ankara de ingerinta in afacerile interne ale tarii prin sustinerea deschisa a unui nou partid pro-turc in Bulgaria, Dost, mai favorabil presedintelui Erdogan decat traditionalul partid al minoritatii turce (MDL).Minoritatea turca din Bulgaria numara circa 700.000 de persoane, la o populatie totala de 7,4 milioane. Cel putin 200.000 de bulgari proveniti din aceasta minoritate au resedinta in Turcia.In randul acestora, intre 60.000 si 90.000 participa in mod obisnuit la alegerile bulgare. Un amendament recent la legea electorala bulgara a redus la 35 numarul birourilor de vot in afara UE, fata de o suta anterior.