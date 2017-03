Ambarcatiunea, o barca pneumatica ce transporta 22 de persoane, a naufragiat in marea Egee in largul districtului Kusadasi din sud-vestul Turciei.Cadavrele a 11 oameni au fost gasite pe malul marii, sapte persoane au fost salvate si 4 sunt in continuare date disparute, a precizat Dogan.