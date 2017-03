A aparut prima fotografie cu Khalid Masood, autorul atacului de la Londra

Khalid Masood, nascut Adrian Russell Ajao, avea 52 de ani si era originar din Kent, dar locuia in regiunea West Midlands. El si-a pierdut viata in atacul de acum doua zile, soldat cu alti 4 morti si aproximativ 40 de raniti.Khalid Masood locuia de putin timp in West Midlands, in centrul Angliei, si "nu facea obiectul niciunei anchete in curs", insa a fost inculpat in mai multe randuri, in special pentru "posesie de arme", a precizat joi Politia britanica.Anterior, in cursul zilei de joi, premierul britanic Theresa May a declarat in fata Parlamentului ca autorul atacului terorist din Londra era nascut in Marea Britanie si fusese in vizorul serviciilor secrete britanice MI5 intr-o ancheta legata de extremismul violent, fiind insa considerat o "figura periferica".Theresa May a mai precizat ca atacatorul s-a inspirat din ideologia islamista pentru a comite acest atentat.Atacul de la Londra a fost revendicat joi de gruparea jihadista Stat Islamic prin intermediul agentiei sale de propaganda Amaq.