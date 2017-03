VIDEO Incendiul de la depozitul de arme din Balakleia, Ucraina: O persoana a murit. Spatiul aerian, inchis in zona

Printre principalele piste amintite de anchetatori figureaza cea a unui dispozitiv exploziv lansat cu ajutorul unei drone asupra depozitului, a precizat un vice-ministru pentru infrastructura, Iuri Lavreniuc."Corpul unei femei nascute in 1951, a fost gasit sub daramaturile unei case distruse" in urma exploziilor, a declarat seful Serviciului pentru Situatii de Urgenta in timpul unui discurs sustinut in fata deputatii, adaugand ca o alta femeie a fost ranita.Incendiul a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, in depozitul de arme din Balakleia, unde sunt adapostite peste 138.000 de tone de munitie si obuze, in principal de artilerie.Insa circumstantele incendiului nu sunt clare deocamdata. parchetul militar a deschis o ancheta pentru sabotaj si "neglijenta".Mii de oameni au fost evacuati din localitatea Balakleia.Pe retelele de socializare au fost descrise scene haotice si blocaje in trafic in timpul evacuarii aproape in intregime a localitatii. Clipuri publicate online de locuitori din zona arata un incendiu de proportii si ceea ce pare a fi o racheta zburand intr-o directie aleatorie, inainte de a cadea pe pamant, in timp ce pe fundal se aud explozii.Flacarile au distrus puncte de depozitare a rachetelor si artileriei.