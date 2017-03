Marine Le Pen pledeaza, la Moscova, pentru o cooperare mai stransa cu Rusia in lupta impotriva terorismului

In general favorabila unor legaturi mai stranse cu Moscova, sefa Frontului National, cotata ca favorita in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, dar perdanta in turul doi, a fost primita de presedintele Dumei (camera inferioara a parlamentului), Viaceslav Volodin. Vizita sa, anuntata in ultimul moment, a starnit semne de intrebare dupa acuzatiile de ingerinta a Rusiei in campania din SUA."Sunt partizana dezvoltarii relatiilor cu Rusia in cadrul acestei lungi istorii care leaga tarile noastre", a spus Le Pen, la inceputul intalnirii."Am pledat in toate instantele pentru o intarire a cooperarii intre natiunile noastre pentru lupta impotriva terorismului", a continua ea, evidentiind rolul jucat de Rusia in Siria, unde Moscova sustine regimul Bashar el-Assad, si al Frantei in Sahel.Marine Le Pen a vizitat in mai multe randuri Rusia si este prezentata foarte favorabil de presa de stat.Ea face parte dintre politicienii europeni care pledeaza pentru o apropiere de Vladimir Putin si care aproba anexarea peninsulei ucrainene Crimeea, in 2014, de catre Rusia.Rusia este acuzata ca incearca sa promoveze candidati eurofobi, populisti, in alegerile de pe Batranul Continent. Kremlinul a vorbit in termeni pozitivi despre Brexit si despre alegerea lui Donald Trump in Statele Unite.Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a afirmat joi ca Marine Le Pen nu este "populista" ci "realista" sau "antimondialista".FN a respins insa ideea unui nou credit rusesc dupa cele 9 milioane de euro pe care i-a primit in 2014 de la o banca ruseasca. FN a argumentat atunci ca nicio banca franceza nu a dorit sa ii imprumute bani.