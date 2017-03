Atacul de la Londra: Doua noi "arestari importante"

Identificat drept Khalid Massod, autorul atacului de la Londra s-a nascut cu numele Adrian Russell Ajao, pe care si l-a schimbat ulterior, a mai anuntat vineri comandantul pentru antiterorism din Scotland Yard, Mark Rowley.Khalid Masood avea 52 de ani si era originar din Kent, dar locuia in regiunea West Midlands. El si-a pierdut viata in atacul de acum doua zile, soldat cu alti 4 morti si aproximativ 40 de raniti.Reprezentantul Scotland Yard a adaugat ca politia a facut doua noi "arestari importante" in timpul noptii si 9 persoane sunt in continuare retinute in cadrul investigatiei pentru care au fost mobilizati circa 100 de anchetatori.