Autorul atacului de la Londra s-a nascut cu numele Adrian Russell Ajao, pe care si l-a schimbat ulterior in Khalid Masood

Patru oameni si-au pierdut viata si alte aproximativ 40 de persoane au fost ranite in atacul produs miercuri dupa-amiaza pe Westminster Bridge din Londra. 29 de raniti erau inca internati in spitale joi, sapte dintre ei fiind in stare critica. Printre ranitii aflati in stare grava se numara si o romanca.Khalid Masood locuia de putin timp in West Midlands, in centrul Angliei, si "nu facea obiectul niciunei anchete in curs", insa a fost inculpat in mai multe randuri, in special pentru "posesie de arme", a precizat joi Politia britanica.Anterior, in cursul zilei de joi, premierul britanic Theresa May a declarat in fata Parlamentului ca autorul atacului terorist din Londra era nascut in Marea Britanie si fusese in vizorul serviciilor secrete britanice MI5 intr-o ancheta legata de extremismul violent, fiind insa considerat o "figura periferica".Theresa May a mai precizat ca atacatorul s-a inspirat din ideologia islamista pentru a comite acest atentat.De altfel, gruparea jihadista Stat Islamic a revendicat joi atacull, prin intermediul agentiei sale de propaganda Amaq.