Cine sunt victimele atentatului de la Londra: Un muzician american care sarbatorea 25 de ani de casatorie printr-un tur al Europei a murit in ultima zi a vacantei

Atacul i-a prins pe cei doi soti chiar pe podul Westminster. Kurt Cochran a cazut de pe pod si a murit, ulterior, din cauza ranilor. Sotia sa, Melissa (46 de ani) a fost ranita si este internata intr-un spital londonez.Moartea lui Kurt Cochran a fost anuntata de familia sa pe retelele sociale, rudele si cunoscutii desciindu-l drept un om generos, iubitor de aventura si, mai presus de toate, un mare iubitor al muzicii, care a avut prima chitara la varsta de 7 ani.Cei doi soti faceau un tur al Europei pentru a sarbatori cea de-a 25-a aniversare a casatoriei. Turul a inclus Germania, Olanda, Irlanda si Scotia, iar Londra era ultima destinatie inainte ca Melissa si Kurt Cochran sa revina acasa. La Londra, cei doi venisera pentru a ii vizita pe parintii Melissei Cochran.Patru oameni si-au pierdut viata si alte aproximativ 40 de persoane au fost ranite in atacul produs miercuri dupa-amiaza pe Westminster Bridge din Londra. 29 de raniti erau inca internati in spitale joi, sapte dintre ei fiind in stare critica. Printre ranitii aflati in stare grava se numara si o romanca.Autoritatile l-au identificat pe atacator drept Khalid Masood - in varsta de 52 de ani, originar din Kent, care locuia in regiunea West Midlands.