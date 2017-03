Oficiali SUA: Sunt informatii care sugereaza legaturi intre echipa lui Trump si Rusia in campania prezidentiala

Directorul FBI James Comey a confirmat intr-o audiere in comitet ca ancheteaza presupusa interferenta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, in favoarea actualului presedinte.FBI-ul revizuieste informatiile respective, care includ inregistrari de informatii de date persoanle, de calatorie, de afaceri si de telefon si despre anumite intalniri, potrivit acelorasi oficiali americani.Informatiile obtinute ridica suspiciuni anchetatorilor FBI de contrainformatii ca coordonarea oamenilor lui Trump cu rusii ar fi avut loc, desi oficialii au avertizat ca informatiile nu au fost concludente si ca ancheta este in curs de desfasurare.Nunes a afirmat ca toate informatiile aditionale pe care le-a vazut au fost colectate legal in noiembrie, decembrie si ianuarie - dupa ziua alegerilor- insa numele unor oficiali din anturajul lui Trump implicati au fost nemascate, iar transcripturile au fost diseminate la scara larga in cadrul agentiilor de spionaj.Nunes a facut aceste declaratii intr-o conferinta de presa organizata la doua zile dupa ce directorul FBI James Comey a confirmat intr-o audiere in comitet ca ancheteaza presupusa interferenta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, in favoarea actualului presedinte.