Dezbatere SUA: Se pot discuta teme politice in institutiile de invatamant? Pot profesorii sa vorbeasca despre Donald Trump?

Peter Kaufman, profesor de sociologie la Universitatea de Stat din New York, afirma urmatoarele: "Donald Trump, presedintele SUA, este rasist, sexist, spune minciuni constant si face revendicari inselatoare. Folosesc aceasta declaratie nu pentru a acuza, ci ca o asertiune. Nu este bazata pe ceea ce administratia prezidentiala numeste "fapte alternative", ci pe realitati verificabile", potrivit Everyday Sociology "Daca urmarim actiunile lui Donald Trump este dificil sa negam aceste afirmatii", adauga profesorul Kaufman si foloseste aceasta asertiune pentru a intreba profesorii din scoala publica despre modul in care si-ar putea construi lectiile in scolile publice."Imaginati-va un profesor care le spune elevilor aceste lucruri despre presedintele SUA. Am intrebat cativa profesori daca ar fi de acord sa isi inceapa lectia cu aceasta afirmatie, iar raspunsul lor a fost < >. Ei se tem de faptul ca ar putea fi sanctionati sau chiar concediati." "Nici in cadrul studiilor universitare, profesorii nu se simt confortabil sa le transmita studentilor aceste lucruri, desi se presupune ca au un grad ridicat de libertate", subliniaza sociologul."Cu toate acestea, daca ne dorim sa cream o ordine sociala care sa reflecte principiile si valorile institutiilor educationale, trebuie sa transmitem faptele catre elevii nostri, chiar daca ne intersectam cu sfera politica", conchide Peter Kaufman.Aceasta dezbatere publica este purtata in urma numeroaselor controverse aparute in spatiul academic universitar in timpul alegerilor prezidentiale din SUA si discuta despre principiul de a nu discuta teme politice in institutiile sistemului de invatamant.