Atac la Londra: Politia britanica anunta decesul unei persoane de 75 de ani ranita in atac/ Persoanele retinute dupa atentat sunt suspectate ca pregateau "actiuni teroriste"

Autoritatile britanice au anuntat joi seara ca cele opt persoane arestate in urma atentatului terorist sunt suspectate ca pregateau "actiuni teroriste" in Marea Britanie. De asemenea, printre persoanele arestate se numara inclusiv trei femei cu varste cuprinse intre 21 si 39 de ani, transmite BBC News, citat de News.ro.Politia britanica a anuntat joi seara decesul unui barbat de 75 de ani care a fost ranit de atacator in seara de miercuri si care fusese internat in stare grava in spital, potrivit Reuters. Numarul persoanelor decedate se ridica la patru acum, fara a include atacatorul.Cei opt suspecti au fost arestati in urma mai multor perchezitii, care au vizat adrese din Carmarthenshire, Birmingham, Londra si Brighton.De asemenea, sase suspecti au fost arestati doar in perchezitiile din metropola Birmingham.Ministrul Apararii, Michael Fallon, a declarat ca ipoteza de lucru este ca atacul de miercuri a avut legatura cu terorismul islamic si ca politia verifica in prezent daca si alti oameni au fost implicati in organizarea atentatului de la Westminster.Autoritatile l-au identificat pe atacator drept Khalid Masood - in varsta de 52 de ani si era originar din Kent, dar locuia in regiunea West Midlands.De asemenea, presa britanica a scris ca suspectul ar fi locuit mai multi ani in Birmingham.Reprezentantii Scotland Yard au precizat ca atacatorul nu era vizat de nicio ancheta in desfasurare a autoritatilor britanice si nu au existat niciodata informatii despre intentia acestuia de a comite un atentat terorist in Marea Britanie.