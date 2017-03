Peste 200 de migranti s-ar fi inecat, dupa ce barcile in care se aflau s-ar fi scufundat in largul Libiei

Peste 200 de migranti s-ar fi inecat dupa ce barcile in care se aflau s-ar fi scufundat in largul coastei Libiei, a anuntat o organizatie caritabila spaniola, citata de BBC News.Proactiva Open Arms a anuntat ca a recuperat deocamdata cinci cadavre care pluteau in apropiere de doua barci rasturnate, fiecare cu o capacitate de peste 100 de persoane.O reprezentanta a organizatiei, Laura Lanuza, a declarat ca cele cinci victime recuperate erau tineri care s-ar fi inecat. Ea a explicat ca Proactiva se teme ca cel putin 240 de migranti ar fi murit, pentru ca barcile sunt adesea supraincarcate de traficantii de persoane. Un purtator de cuvant al Pazei de Coasta italiene, care coordoneaza eforturile de salvare in zona, a confirmat cinci decese, potrivit News.ro.