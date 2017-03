Le Pen: Atacul de la Londra este cauzat de politica migratiei

Marine Le Pen, candidata extremei-drepte la presedintia Frantei, solicita un control mai strict al granitelor, in timp ce Nigel Farage, liderul partidului UKIP, cunoscut pentru politica sa eurosceptica, considera ca atacul de la Londra demonstreaza ca masurile stricte ale lui Trump sunt indreptatite, potrivit The Guardian Le Pen, alaturi de alti politicieni anti-imigranti, afirma ca atentatul de la Westminster este cauzat de policitile din domeniul migratiei, in ciuda faptului ca atacatorul era cetatean britanic.Lidera partidului Frontul National, despre care se prognozeaza ca va ajunge in al doilea tur al alegerilor prezidentiale din luna mai, a afirmat joi ca atacul subliniaza importanta protejarii granitelor de catre state si ca acestea trebuie sa intensifice masurile de securitate."Trebuie sa ne controlam granitele" a declarat Marine Le Pen pentru televiziunea franceza BTM si postul de radio RMC. "Problema pe care o intampinam astazi este acest tip de terorism rudimentar, indivizi radicalizati care actioneaza singuri, fara o retea. Este o noua forma de terorism care necesita toate masurile de siguranta pe care nu le luam in prezent", a adaugat lidera partidului de extrema-dreapta.