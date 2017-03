Erdogan sustine ca va reevalua dupa referendum relatiile dintre Turcia si UE

Erdogan a precizat ca autoritatile turce vor reevalua de la A la Z relatiile dintre Turcia si Uniunea Europeana dupa referendumul constitutional din 16 aprilie, care ar putea conduce la largirea puterilor presedintelui de la Ankara.Acesta s-a aratat nemultumit de faptul ca tarile europene permit in continuare desfasurarea evenimentelor de campanie pentru tabara care militeaza impotriva extinderii puterilor sale, dar interzic mitingurile pro-Erdogan.De asemenea, presedintele turc i-a acuzat pe germani ca-i sprijina pe teroristi si a precizat ca nu are de gand sa viziteze tara inainte de referendum. Declaratiile controversate ale acestuia au starnit o reactie din partea UE, care l-a chemat pe ambasadorul turc de la Bruxelles sa dea explicatii pentru ultimele amenintari lansate de presedintele Turciei.Recep Tayyip Erdogan i-a amenintat in urma cu o zi pe europenii din intreaga lume, precizand ca acestia nu vor mai merge in siguranta pe strazi daca UE isi mentine atitudinea in relatiile cu Turcia.Insa, liderii turci s-au aratat pana acum extrem de rezervati in a ataca investitorii europeni, sustinand ca acestia sunt bineveniti in Turcia in ciuda disputelor diplomatice izbuncite intre Ankara, Berlin si Amsterdam.Aceeasi retorica a dost demostrata si de presedintele Erdogan, care a promis ca relatiile economice nu vor fi afectate de schimbarile intervenite la nivel politic si administrativ in legaturile dintre Turcia si UE.