Seful NATO in Europa: Rusia ar putea aproviziona talibanii

Intr-o depozitie in fata Congresului american, generalul Scaparrotti a descris Rusia ca incercand sa redevina un "actor mondial" prin extinderea influentei in zone multiple ale lumii, printre care si Afganistan.Acolo, "am bazut influenta Rusiei recent, o crestere a influentei", a spus generalul Scaparrotti.Este vorba, a explicat acesta, de interactiuni cu talibanii "si poate chiar de aprovizionarea" lor, fara a oferi insa alte detaliiSeful fortelor americane in Afganistan, generalul John Nicholson, a declarat in februarie ca Rusia face parte dintre tarile care ofera "influenta si legitimitate" talibanilor, impotriva eforturilor NATO de a stabiliza tara.Trupele NATO se afla in Afganistan de peste 15 ani si numara in prezent circa 13.000 de militari, majoritatea americani.Talibanii au inregistrat un nou succes joi, in Afganistan, capturand un district cheie in provincia Helmand (sud) - pe care o controlau deja in mare parte - chiar inainte de lansarea ofensivei de primavara.