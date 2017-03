Donald Trump despre multitudinea de afirmatii controversate pe care le face: Am tendinta sa am dreptate

"Ce pot sa va spun? Am tendinta sa am dreptate. Functionez dupa instinct, se intampla sa fiu o persoana care stie cum functioneaza viata", spune cel de-al 45-lea presedinte al Statelor Unite, intr-un interviu pentru revista Time, pe un ton surprinzator."Functionez mult dupa instinct dar instinctul meu se dovedeste corect", adauga el, in acest interviu in care se ia de mai multe ori de ziaristul care il intervieveaza."Prezic multe lucruri (...) Am spus-o, Brexitul va avea loc, si toata lumea a ras, iar Brexitul a avut loc", a sustinut el.Insa, in preziua scrutinului britanic, candidatul republican se arata mult mai putin categoric: "Nu trebuie ca oamenii sa ma asculte pentru ca nu m-am interesat prea mult de chestiune", spunea el, declarand insa ca este in favoarea iesirii Marii Britanii din Uniunea Europeana.Despre cele cateva milioane de persoane care ar fi votat ilegal la alegerile americane din 8 noiembrie, asa cum a spus Trump in mai multe randuri? "Cred ca vom vedea ca am avut dreptate", a raspuns presedintele.Pana acum, nu a fost adusa nicio dovada legata de o frauda masiva la alegerile prezidentiale si parlamentare din 2016.Afirmatia potrivit careia tatal senatorului Ted Cruz, fostul sau rival republican, a fost vazut in prezenta lui Lee Harvey Oswald, asasinul lui John F. Kennedy ?"Era in ziare. De ce spunei ca ar trebui sa imi cer scuze? Nu fac decat sa citez ziarele", raspunde Trump."Tatal sau era cu Lee Harvey Oswald inainte sa fie ucis", spuse Donald Trump, in timpul alegerilor primare, citand un articol publicat de tabloidul National Enquirer.Avand in vedere importanta afirmatiilor sale, nu ar fi de preferat pentru presedintele SUA sa se refere la informatii care au fost verificate?, insista ziaristul."Eu nu afirm, eu citez", raspunde Donald Trump.Intrebat despre editorialul foarte dur publicat miercuri de Wall Street Journal, care acuza lipsa de "respect pentru adevar" a presedintelui, acesta spune ca e o "rusine".Acumularea de tweeturi si de acuzatii polemice, dintre care unele nu sunt sustinute de nicio proba, nu reprezinta o problema de credibilitate pentru el?"Tara ma crede", raspunde Donald Trump, care subliniaza ca a strans "25.000 de oameni pe un imens stadion de baschet" la inceputul saptamanii in Kentucky.