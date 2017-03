Ungaria vrea sa interzica Heineken folosirea stelei rosii in logo-ul sau, dupa decizia justitiei din Romania de a interzice marca Csiki: Raneste sensibilitatea ungurilor care au suferit din cauza comunismului

Este vorba de a "interzice folosirea simbolurilor regimurilor totalitare precum national-socialismul sau comunismul", a spus seful de cabinet al premierul Viktor Orban, Janos Lazar.Proiectul de lege prevede pana la doi ani de inchisoare si amenzi de 6,5 milioane de euro in cazul contravenientilor.Vizata de masura: marca Heineken, al carei logo contine o stea rosie si vinovat, potrivit lui Lazar, deDisputa a inceput in februarie, dupa ce un tribunal din Romania sesizat de grupul olandez a interzis unui mic producator de bere care apartinea minoritatii maghiare din Romania sa foloseasca numele "Csiki", considerand ca este prea aproape de marca "Ciuc" comercializata de Heineken in Romania din 2003.Budapesta a denuntat atunci o masura "nedreapta, nedemna si anti-ungara" si apelurile la boicotarea produselor marcii Heineken s-au multiplicat in Ungaria.Lazar sustine ca steaua rosie de pe logoul Heineken este de natura sa "raneasca sensibilitatea" ungurilor care au "suferit din cauza comunismului".Acesta a reamintit ca Heineken a renuntat sa foloseasca steaua rosie in perioada Razboiului Rece din cauza posibilei asocieri cu acest simbol al ideologiei comuniste. Steaua si-a regasit culoarea rosie in 1991, dupa caderea URSS.Grupul olandez a declarat ca "evident, steaua rosie a Heineken nu are nicio semnificatie politica, de nici un fel" si ca marca foloseste "aceleasi simboluri in intreaga lume".Nu au lipsit nici reactiile ironice la adresa initiativei guvernului.Medaliat cu bronz la Jocurile Olimpice din Seul, in 1988, scrimerul Tamas Kovacs a anuntat ca va preda decoratia Ordinul ungar al meritului. "Contine o stea rosie! Nu vreau sa risc doi ani de inchisoare", a scris el, pe Facebook.Citeste si: