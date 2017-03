Atentatul de la Londra: Autorul atacului este Khalid Masood, in varsta de 52 de ani (politia)

Khalid Masood locuia de putin timp in West Midlands, in centrul Angliei, si "nu facea obiectul niciunei anchete in curs", insa a fost inculpat in mai multe randuri, in special pentru "posesie de arme", a precizat politia metropolitana intr-un comunicat.Anterior in cursul zilei de joi, premierul britanic Theresa May a declarat in fata Parlamentului ca autorul atacului terorist din Londra era nascut in Marea Britanie si fusese in vizorul serviciilor secrete britanice MI5 intr-o ancheta legata de extremismul violent, fiind insa considerat o "figura periferica".Primul ministru nu a dezvaluit numele atacatorului, dar a confirmat opt arestari la Londra si in Birmingham.Potrivit acesteia, atacatorul s-a inspirat din ideologia islamista pentru a comite acest atentat.De altfel, gruparea jihadista Stat Islamic a revendicat joi atentatul , prin intermediul agentiei sale de propaganda Amaq."Autorul atacului de ieri din fata Parlamentului britanic din Londra era un soldat al Statului Islamic si a efectuat aceasta operatiune ca raspuns la apelurile de vizare a cetatenilor coalitiei", se arata in declaratia difuzata de Amaq.Potrivit premierului britanic Theresa May, victimele atentatului provin din Marea Britanie, Franta, Coreea de Sud, Romania, Germania, Polonia, China, Italia, Statele Unite si Grecia.