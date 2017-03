Franta: Justitia achita o primarita care a refuzat sa casatoreasca doua femei

Curtea a declarat drept "inadmisibila" reclamatia asociatiei Mousse, care lupta impotriva discriminarii persoanelor lesbiene, gay, bi si trans si a condamnat ONG-ul sa plateasca primariei din Bollene 3.000 de euro pentru o procedura pe care a declarat-o "abuziva".In august 2013, primarita a refuzat sa casatoreasca doua femei, Angelique si Amandine, o casatorie oficiata in cele din urma de una dintre adjunctele sale. Cele doua femei nu s-au constituit in parte civila si nu au fost prezente la audieri."Nu aveam nimic cu cele doua persoane, cea care imi punea probleme era obligatia de a casatori doua persoane acelasi sex", a declarat Marie-Claude Bompard in fata magistratilor. "Nu a fost niciodata discutia de orientare sexuala sau de homofobie".Prin legea din 17 mai 2013 care permitea casatoria pentru toate persoanele, Franta a devenit a noua tara europeana si a 14-a din lume care autorizeaza casatoriile homosexuale.In 2016, in Franta au fost oficiate 235.000 de casatorii, dintre care 7.000 intre persoane de acelasi sex.