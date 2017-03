Belgia: Un barbat a fost arestat dupa ce a incercat sa intre cu masina in pietoni, pe principala artera comerciala din Anvers

"Masina mergea cu viteza mare pe (strada) Meir, iar oameni au inceput sa fuga din calea ei, a declarat seful politiei din Anvers, Serge Muyters, intr-o conferinta de presa.Soferul sau, "un barbat de origine nord-africana" care purta "o tinuta de camuflaj", a fost arestat dupa o urmarire prin centrul orasului, a precizat acesta.Acest incident, descris de primarul Anversului, Bart De Wever, drept un "posibil atentat terorist", potrivit agentiei Belga, intervine a doua zi dupa atentatul terorist din Londra revendicat de Stat Islamic.Nicio persoana nu a fost ranita insa in posibila tentativa de atentat din Belgia.Militari - amplasati in locurile sensibile din Belgia, unde nivelul de alerta terorista este 3, pe o scara de 4 - au incercat "imediat" sa opreasca masina, dar soferul a refuzat si a trecut pe rosu, a spus seful politiei locale.Masina a fost in cele din urma "interceptata" pe cheiul fluviului Escaut dupa o cursa de urmarire pe strazile din centrul istoric al Aversului, a explicat Muyters.Meir este una dintre arterele comerciale cele mai frecventate din Belgia si atrage un numar mare de turisti.