Gruparea jihadista Stat Islamic a revendicat atentatul din Londra

"Autorul atacului de ieri din fata Parlamentului britanic din Londra era un soldat al Statului Islamic si a efectuat aceasta operatiune ca raspuns la apelurile de vizare a cetatenilor coalitiei", afirma Amaq, intr-o declaratie.Statul Islamic, care a cucerit vaste teritorii din Irak si Siria, a pierdut in acest an o parte importanta a zonelor pe care le controla, in urma atacurilor fortelor locale sustinute de o coalitie condusa de Statele Unite.