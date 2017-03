Un oficial italian blameaza Miscarea 5 Stele pentru epidemia de rujeola din Italia, tara din care ar fi venit si tulpina care a declansat epidemia din Romania

Porivit ministerului sanatatii de la Roma, in 2017 au fost inregistrate deja peste 700 de cazuri ale contagioasei boli, fata de doar 220 in aceeasi perioada a anului trecut si 844 in tot anul 2016.Rata de vaccinare din Italia a scazut intre 2013 si 2015 de la 88% la 85,3%, mult sub pragul de 95% recomandat de Organizatia Mondiala a Sanatatii.In 2015, Miscarea 5 Stele a propus o lege impotriva vaccinarii sustinand ca exista o legatura dintre vaccinare si anumite boli, precum leucemia, inflamatiile, cancerul, autismul, alergiile sau mutatiile transmise genetic. Beppe Grillo a scris si el pe site-ul sau va vaccinurile aduc efecte secundare si uneori, chiar boala contra careia se incearca imunizarea.Raniero Guerra, director general pentru preventie in ministerul italian al sanatatii a declarat ca "cei de la M5S spun ca rujeola este normala, si ca la fiecare trei ani avem un varf de raspandire a bolii, asa ca de ce ar fi periculoasa? Ei bine, eu spun ca nu este normal sa avem varfuri sau epidemii, ar trebui sa fim o tara fara rujeola".La momentul aparitiei focarelor de rujeola din Romania, in toamna anului trecut, unele autoritati sanitare locale au spus ca boala a aparut in comunitatile de romi din cauza migrantilor care au fost in Italia Luna aceasta, ministrul roman al sanatatii, Florian Bodog, a confirmat ca tulpina aparuta atunci era una care circula in Peninsula , adaugand insa ca “nu putem sa spunem ca romanii exporta rujeola sau ca italienii exporta rujeola”.Tot luna aceasta, Bodog a spus ca in Romania s-au inregistrat circa 3.500 de cazuri si ca au fost inregistrate 17 decese.