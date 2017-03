In plina campanie electorala, Marine Le Pen face vineri o vizita la Moscova

Presedinta miscarii franceze de extrema dreapta Marine Le Pen va efectua vineri o vizita la Moscova, scriu, citand un deputat rus, agentiile rusesti de presa, preluate de Reuters. Vizita are loc in plina campanie electorala si pe fondul legaturilor extrem de stranse ale politicienei de extrem dreapta cu Rusia, ale carei mesaje anti-europene le propaga.Leonid Slutsky, seful comisiei pentru afaceri interne din Duma de stat, a declarat ca a invitat-o pe Le Pen la Moscova, unde va avea o serie de intalniri cu parlamentari rusi.Anul trecut, Le Pen, care este cotata pe locul intai in primul tur al alegerilor prezidentiale din Franta, declara ca ea, alaturi de presedintele american Donald Trump si de liderul rus Vladimir Putin "ar fi buni pentru pacea in lume".Le Pen este o sustinatoare deschisa a Moscovei, afirmand ca Occidentalii au provocat criza ucraineana prin faptul ca au amenintat interesele rusesti.Partidul condus de ea a luat un credit de 9 milioane de euro de la o filiala a unei banci rusesti in 2014. Liderii FN efectueaza frecvent vizite la Moscova.