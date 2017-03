Nunes, ingrijorat ca Trump ar fi putut fi spionat de serviciile secrete

Nunes a afirmat ca toate informatiile aditionale pe care le-a vazut au fost colectate legal in noiembrie, decembrie si ianuarie - dupa ziua alegerilor- insa numele unor oficiali din anturajul lui Trump implicati au fost nemascate, iar transcripturile au fost diseminate la scara larga in cadrul agentiilor de spionaj.Nunes a facut aceste declaratii intr-o conferinta de presa organizata la doua zile dupa ce directorul FBI James Comey a confirmat intr-o audiere in comitet ca ancheteaza presupusa interferenta rusa in alegerile prezidentiale din 2016, in favoarea actualului presedinte."Am confirmat recent ca, in numeroase ocazii, comunitatea de informatii (...) a colectat informatii despre cetateni amenicari implicati in tranzitia lui Trump", a declarat Nunes pentru presa.El a precizat ca a obtinut informatiile de la o sursa pe care a refuzat sa o identifice.Democratii din comitet spun ca nu au fost consultati in legatura cu aceste informatii inainte de conferinta de presa."Vreau sa fie clar, niciuna dintre aceste supravegheri nu a fost legata de Rusia, sau de investigatia privind activitati rusesti, sau de echipa Trump", a completat Nunes.Cu toate acestea, Nunes a afirmat ca nu poate fi sigur ca alte informatii, legate de Rusia, nu exista in alte parti.Nunes s-a mai aratat "foarte ingrijorat" de posibilitatea ca serviciile secrete americane sa il spioneze pe Trump.