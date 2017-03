#BREAKING: 12 people injured on #Westminster Bridge outside #British parliament after a man stabbed people with knife; attacker shot pic.twitter.com/k7VyQIFzmI — Amichai Stein (@AmichaiStein1) March 22, 2017

Potrivit martorilor, o masina a intrat in gardul Parlamentului, din zona dinspre Podul Westminster lovind pietoni, inainte ca soferul sa alerge inspre politistii care pazesc cladirea. Un barbat inarmat cu un cutit i-a atacat pe politistii din zona portii si a fost impuscat. Un politist a fost ranit. Separat, o masina a intrat in viteza intr-un grup de pietoni de pe Podul Westminster, ranind mai multe persoane.Surse din serviciul de securitate au declarat pentru Reuters ca motivele atacurilor raman neclare la aceasta ora.Politia metropolitana anunta pe Twitter ca trateaza cazul drept "incident terorist", pana la proba contrarie.BBC: Politia crede ca a identificat un vehicul suspect in apropiere de Parlament. Zona este evacuata.Reuters transmite imagini LIVE de la fata loculuiParlamentarii au fost anuntati sa ramana in birourile lor, si mai multi politisti inarmati si cu scuturi au fost vazuti intrand in Parlament.Cel putin 4 persoane sunt intinse pe asfalt, unele dintre ele sangerand puternic si aparent aflate ins tare de inconstienta, transmite Reuters.Sky News transmite imagini LIVE de la fata loculuiUn politist a fost injunghiat si un atacator a fost doborat de politisti, anunta un oficial al parlamentului britanic, citat de AFP.Printre strigate si tipete, au putut fi auzite focuri de arma.Nu sunt informatii la aceasta ora despre natura incidentului insa un martor a vazut anterior politisti iesind in fuga din cladirea Parlamentului, cu armele in maini. Politia spune ca trateaza incidentul ca pe un atac armat.Sedinta Camerei Comunelor a fost suspendata, in timp ce politia a izolat perimetrul incidentului.Cu putin timp inainte de incident, in jurul orei locale 2:45, un grup de trecatori a fost vazut alergand din directia Podului Westminster, catre Piata Parlamentului.

Emergency services trying to revive an individual lying on pavement some way away from entrance to parliament on Parliament Street. pic.twitter.com/bmytpXZ11p — Jim Waterson (@jimwaterson) March 22, 2017

A car on Westminster Bridge has just mowed down at least 5 people. pic.twitter.com/tdCR9I0NgJ — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) March 22, 2017