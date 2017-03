Paul Manafort, fostul sef de campanie al lui Trump, i-a propus lui Deripaska un plan pentru a promova interesele lui Vladimir Putin (AP)

Oleg Deripaska

Documentele prezentate AP par sa fie in contradictie cu afirmatiile administratiei Trump si ale lui Manafort, potrivit carora acesta nu a lucrat niciodata pentru interesele Rusiei.Intr-o strategie confidentiala prezentata in iunie 2005, Manafort afirma ca poate influenta politicile, afacerile si acoperirea mediatica in SUA, Europa si fostele republici sovietice in beneficiului guvernului Putin. Manafort i-a prezentat aceste planuri magnatului aluminiului Oleg Deripaska, un aliat apropiat al lui Putin, cu care Manafort a semnat in cele din urma un contract anual de 10 milioane de dolari, incepand cu 2006, potrivit discutiilor cu mai multi oameni familiarizati cu aceste plati. Manafort si Deripaska au mentinut o relatie de afaceri cel putin pana in 2009, potrivit unei persoane informate despre acest subiect."Consideram ca de acest model poate beneficia mult guvernul Putin, daca este folosit la nivelele corecte", ii scria Manafort, in 2005, lui Deripaska.Planurile lui Manafort sunt prezentate in mai multe documente obtinute de AP, care contin memorandumuri de strategii si dosare care arata transferuri internationale in valoare de milioane de dolari.Recent, directorul FBI a anuntat ca deruleaza o ancheta pentru a verifica daca a existat o coordonare intre membri ai echipei de campanie a lui Trump si guvernul rus.Intr-o declaratie pentru AP, Manafort a confirmat ca a lucrat pentru Deripaska in mai multe tari dar a negat ca ar fi vorba de relatii inadecvate si a acuzat o campanie de dezinformare."Am lucrat cu Oleg Deripaska acum aproape un deceniu si l-am reprezentat in interese personale sau de afaceri in tarile unde avea investitii. Munca mea pentru Deripaska nu a implicat reprezentarea intereselor politice ale Rusiei", a spus el.Manafort a fost director de campanie al lui Donald Trump in perioada martie - august 2016. Trump i-a cerut lui Manafort sa demisioneze dupa ce AP a dezvaluit ca Manafort a condus un grup de lobby pana in 2014 in beneficiului fostului guvern ucrainean pro-rus.Astfel, Manafort intentiona sa deschida un birou la Moscova si cel putin o parte din activitatea sa in Ucraina era condusa de Deripaska.Manafort s-a aflat in centrul investigatiilor serviciilor secrete americane in ceea ce priveste legaturile unor oameni din cercul lui Trump cu Rusia, a declarat un oficial american, care a preferat sa-si pastreze anonimatul.Purtatorul de cuvant al Casei Albe Sean Spicer a declarat luni ca Manafort "a jucat un rol foarte limitat pentru o perioada de timp foarte limitata" in campanie.. Manafort i-a spus unui coleg, in acest an, ca a continuat sa discute telefonic cu Trump. Fostul partener de afaceri al lui Manafort in Europa de est, Rick Gates, a fost vazut la Casa Alba in mai multe randuri, iar acum conduce un ONG, America First Policies, care sustine agenda Casei Albe.Documentele AP arata ca Manafort i-a spus lui Deripaska in 2005 ca promoveaza politici, ca parte a jobului sau in Ucraina, "la cel mai inalt nivel al guvernului SUA - Casa Alba, Capitoliu si Departamentul de Stat". Acesta afirma de asemenea ca a angajat o firma internationala de top "cu legaturi stranse cu presedintele Bush pentru a sustine interesele clientilor nostri", fara a mentiona despre cine este vorba.Averea lui Deripaska este evaluata de revista Forbes la 5,2 miliarde de dolari. Nu se stie exact cat i-a platit Deripaska lui Manafort, dar oameni familiari cu evenimentele vorbesc de zeci de milioane de dolari.In memorandumurile citate, Manafort afirma ca Deripaska si Putin vor beneficia de lobby pe langa guvernele occidentale, in special SUA, pentru pastrarea bunurilor detinute in Ucraina. Acesta propune de asemenea construirea unor "parteneriate pe termen lung" cu ziaristi occidentali.Pentru contractul de 10 milioane de dolari, Manafort nu a folosit firma sa de consultanta, ci compania LOAV Ltd., pe care a inregistrat-o in Delaware in 1992.Manafort a continuat sa colaboreze cu Deripaska ani de zile, dar au ajuns in cele din urma in fata unui tribunal de falimente in insulele Cayman, in 2014. Miliardarul i-a dat lui Manafort aproape 19 milioane de dolari pentru a investi intr-o companie TV ucraineana denumita Black Sea Cable, potrivit documentelor depuse de reprezentantii lui Deripaska. Acestia afirma ca, dupa ce au luat banii, Manafort si asociatii sai nu au mai raspuns la solicitarile lui Deripaska legate de modul in care s-au cheltuit banii.La inceputul campaniei electorale americane din 2016, reprezentantii lui Deripaska l-au acuzat pe Manafort de frauda si au cerut recuperarea prejudiciului. Dupa ce Trump a fost nominalizat drept candidat al republicanilor pentru alegerile americane, reprezentantii lui Deripaska au declarat ca nu mai discuta acest caz.