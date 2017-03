Erdogan, amenintare fara precedent la adresa UE: Daca veti continua sa va comportati asa, niciun occidental nu va mai putea sa faca un pas in siguranta pe strada, nicaieri in lume

"Ma adresez inca o data europenilor (...) Turcia nu e o tara cu care sa intri in coliziunea, cu a carei onoare te poti juca, ai caror ministri ii poti expulza", a spus Erdogan, intr-un discurs sustinut la Ankara."Intreaga lume urmareste foarte atent ce se intampla. Daca veti continua sa va comportati asa, niciun occidental nu va mai putea sa faca un pas in siguranta, in liniste pe strada, nicaieri in lume", a adaugat el.Aceste declaratii vin in conditiile in care relatiile dintre Turcia si UE s-au deteriorat puternic in ultima perioada dupa interzicerea mai multor mitinguri pro-Erdogan la care ar fi trebuit sa participe ministri turci in Germania si Olanda.Ca reactie, liderii turci si-au multipliat invectivele fata de capitalele europene, Erdogan acuzand-o pe Angela Merkel ca a recurs la "practici naziste".Aceste tensiuni intervin la mai putin de o luna pana la referendumul din 16 aprilie care propune o revizuire a constitutiei in sensul intaririi puterilor presedintelui, si care ar putea insemna ca Erdogan va ramane la putere pana in 2029.