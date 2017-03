Inca un accident suspect in Rusia: Avocatul familiei Magnitski a cazut de la etajul 4, cu o zi inainte sa depuna marturie intr-un proces cu miza foarte mare

Angajatorul sau, omul de afaceri britanic Bill Browder - un inamic declarat al lui Vladimir Putin - afirma insa ca Nikolai Gorokhov a fost aruncat de la fereastra, marti.Avocatul nu va putea astfel sa depuna marturie miercuri in cadrul unui proces cu miza foarte mare, intr-un dosar de coruptie care implica apropiati ai puterii de la Kremlin.Nikolai Gorokhov a "cazut" de la balconul sau, situat la etajul patru, in timp ce, impreuna cu alti barbati, incerca sa ridice o cada cu o franghie, care insa s-a rupt, sustine presa rusa, citata de BBC . A fost dus de urgenta la spital cu un elicopter si se afla la terapie intensiva.In 2011, acesta s-a oferit voluntar pentru a reprezenta familia lui Serghei Magnitski. Acesta din urma a devenit un simbol al luptei anticoruptie in Rusia.A fost acuzat de frauda si condamnat la inchisoare unde a murit in 2009, in conditii suspecte. Moartea sa a provocat un scandal diplomatic intre Moscova si Washington.Procesul in care Nikolai Gorokhov trebuia sa se prezinte miercuri implica o societate cipriota care apartinea fiului lui Peter Katsyv, un oligarh rus si apropiat al lui Vladimir Putin. Aceasta societate este acuzata ca a facut parte dintr-un vast scandal de spalare de bani care a fost dezvaluit de Serghei Magnitski. The Daily Beast afirma ca avocatul are si calitatea de martor intr-un dosar deschis recent de un procuror american legate de o retea de spalare de bani care opera in New York.