​Filiera rusa in Franta: Fillon, acuzat ca a primit 50.000 de dolari ca sa organizeze o intalnire intre Putin si un miliardar libanez

Fuad Makzoumi era un client al companiei de consultanta 2F Conseil, detinuta de Fillon, iar Patrick Pouyanné a fost in trecut director de cabinet al lui Fillon cand acesta era ministrul Telecomunicatiilor, scrie 20minutes.fr.Fillon si miliardarul libanez s-au intalnit in 2014 la Beirut. Omul de afaceri detine o fabrica specializata in construirea de tevi.Rezultatul lobby-ului facut de Fillon a fost rapid: intalnirea libanezului cu Putin a avut loc in 19 iunie 2015, la Forumul economic international de la Sankt Petersburg.Reamintim ca Fillon are o relatie extrem de apropiata cu Putin din perioada cand amandoi erau premieri in Franta, respectiv Rusia. Aceasta e ultima dintr-o serie mai lunga de dezvaluiri care au dus la scaderea credibilitatii lui Fillon in prag de alegeri prezidentiale.