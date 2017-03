Reprezentantul UE pe tema migratiei atentioneaza cu privire la consecintele negazduirii refugiatilor

Oficialul Uniunii Europene pe problema migratiei a atentionat statele membre asupra esecului de a gazdui refugiati si de a atenua presiunea pusa pe tari precum Italia si Grecia care au suportat valul de sosiri in zona Meditarenei, scrie Reuters Dimitris Avramapoulos a tinut un discurs in Polonia, al carei guvern eurosceptic a respins cota obligatorie asumata de catre liderii UE in septembrie 2015 si nu a primit niciunul dintre cei 6200 de migranti alocati.Mai putin de 14500 de solicitanti de azil au fost relocati din Grecia si Italia, primele tari din Uniunea Europeana in care au ajuns migrantii din Orientul Mijlociu si Africa, in contextul planului de doi ani care trebuia sa acopere 160000 de azilanti si care expira in septembrie anul acesta."Este important pentru guverne sa inteleaga faptul ca trebuie sa se implice in acest proiect", a declarat Avramapoulos in timpul unei conferinte de presa in Varsovia. "In cazul in care unele tari nu se conformeaza, Comisia Europeana are puterea si instrumentele sa convinga aceste state".