Dosarul soldatilor francezi. acuzati ca au violat mai multii copii in Republica Centrafricana, la un pas de clasare

Procuratura din Paris, care ancheteaza acuzatiile de viol asupra mai multor copii de catre soldati francezi, in 2014, in timpul operatiunii Sangaris a armatei franceze in Republica Centrafricana, recomanda clasarea cazului din lipsa de probe, anunta AFP. Decizia le va apartine judecatorilor de instructie care pot confirma acest verdict, varianta cea mai probabila, sau sa trimita dosarul spre judecare.



Acuzatiile au zguduit armata franceza, prezenta in CAR pentru a restabili securitatea, dupa luni de violenta sectare intre rebeli si militii.



In etapa urmaririi penale, "nu se poate spune, dupa informatiile obtinute, ca au fost comise abuzuri sexuale asupra acestor minori, iar marturiile nu stabilesc fapte detaliate si nu au generat probe concrete impotriva soldatilor acuzati in acest caz", a declarat pentru AFP o sursa apropiata investigatiilor.





Acuzatiile au fost denuntate de un raport intern al ONU si publicate de catre The Guardian. Ancheta in acest caz a fost deschisa la Paris, in iulie 2014, pentru viol savarsit impotriva unor minori sub 15 ani, potrivit unei surse judiciare, pe baza unui raport trimis de Ministerul Apararii.Potrivit raportului, soldatii au oferit hrana si, uneori, mici sume de bani, contra favoruri sexuale.