Polonia il acuza pe Donald Tusk ca a colaborat cu Vladimir Putin dupa tragedia aviatica de la Smolensk, in care a murit Lech Kaczynski

Ministerul a notificat Departamentul militar al Biroului Procurorului National ca il suspecteaza pe Tusk, care era premier in perioada respectiva, de "abuz de incredere in relatiile externe"."Tusk a facut un contract ilegal cu Vladimir Putin in detrimentul Poloniei si ar trebui sa poarte responsabilitatea penala pentru acest lucru", a subliniat Macierewicz.Potrivit agentiei de presa PAP, Tusk a fost de acord cu termenii care au impiedicat Varsovia sa joace un rol complet in anchetarea cauzelor accidentului aviatic.Potrivit lui Macierewicz, Tusk nu a luat nici masurile necesare pentru a obtine returnarea epavei avionului prabusit, un Tu-154.Rusia a refuzat in repetate randuri cererea Poloniei pentru returnarea avionului si a cutiilor sale negre, invocand propria sa ancheta in curs.Notificarea acopera perioada de la accidentul ce a avut loc pe 10 aprilie 2010, pana in 2014, cand Tusk a devenit presedinte al Consiliului European.Presupusa infractiune este pedepsita cu unul, pana la 10 ani de detentie."Nu este vorba despre neglijenta, este vorba de o infractiune", a subliniat Macierewicz.O purtatoare de cuvant a Parchetului de la Varsovia a confirmat ca a primit notificarea, care il acuza, practic, pe Tusk de tradare. Procurorii au la dispozitie 30 de zile pentru a decide daca vor ancheta sau nu cazul.Biroul lui Tusk de la Bruxelles a refuzat sa comenteze informatiile.Aceasta este cea mai grava acuza oficiala care il vizeaza pe presedintele Consiliului European din partea formatiunii de dreapta PiS, aflata la putere in Polonia, condusa de fratele lui Lech Kaczysnki, Jaroslaw.Tusk a respins, in repetate randuri, orice responsabilitate pentru accidentul de avion.