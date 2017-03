Donald Trump intervine personal pentru a sustine abrogarea Obamacare si avertizeaza republicanii: Daca nu votati, riscati sa pierdeti majoritatea in Camera si in Senat

Presedintele Statelor Unite a facut o rara deplasare la Capitoliu in incercarea de a determina cei 237 de membri republicani ai Camerei Reprezentantilor sa respecte promisiunea electorala de abrogare si inlocuire a "Obamacare", in cadrul votului programat joi."O infrangere nu este acceptabila", a pledat presedintele, potrivit unui participant la reuniune."Mesajul sau a fost urmatorul: daca nu o faceti, pierdeti Camera si Senatul anul viitor", a povestit Chris Collins, parlamentar din partea New Yorkului, la capatul acestei intalniri cu usile inchise.E vorba de un avertisment sau de o amenintare de interventie la alegerile primare in cazul republicanilor care nu respecta consemnul?"Cu presedintele Trump, e intotdeauna un pic din ambele", a aratat Matt Gaetz, din Florida.Presedintele alesilor rebeli din "Freedom Caucus", Mark Meadows, a fost interpelat perrsonal de Donald Trump. Dar, la iesire, acesta si-a mentinut opinia ca nu exista voturile necesare pentru promovarea legii.Textul pe care l-a elaborat pentru abrogarea legii adoptate de Barack Obama in 2010 si instaureaza reforme in sensul liberalizarii pietei private de asigurari de sanatate.Dar reducerea programului de alocatii publice, in special pentru persoanele cele mai sarace, se loveste de opozitia mai multor republicani moderati. De cealalta parte, conservatorii duri considera ca reforma nu merge suficient de departe si pastreaza prea mult din "Obamacare".Pentru promovarea legii, Trump are nevoie de 216 voturi. Minoritatea democrata se opune in bloc.Daca textul este aprobat joi de Camera, este randul Senatului sa il examineze, la inceputul lui aprilie.