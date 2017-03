Daca Marea Britanie va incerca sa iasa din UE fara sa plateasca factura Brexitului, UE vrea sa o dea in judecata la Curtea de Justitie de la Haga

Potrivit proiectului, blocul comunitar ameninta cu o lupta indelungata in justitie, pentru a recupera banii pe care i considera datorii restante dupa cei 43 de ani in care regatul Unit a facut parte din UE."In acest caz: Ne vedem la Haga (sediul Curtii Europene de Justitie - n.r.)!", a declarat un oficial UE in replica la amenintarea premierului Theresa May de a iesi din UE fara nici un acord si fara sa plateasca nimic.Amenintarea vine pe fondul presiunilor tot mai mari exercitate asupra lui May de unii parlamentari conservatori, care i-au cerut sa scoata pur si simplu tara din Uniune fara nici un acord, in loc sa accepte o factura atat de mare.Avocatii Guvernului au sprijinit un raport al unei comisii a Camerei Lorzilor, potrivit careia Londra ar putea sa plece fara sa plateasca, daca accepta sa nu beneficieze de nici un acord cu UE.O lupta indelungata in instanta ar putea submina tentativele de a ajunge la un acord comercial nou cu UE.