Belarus: Miscarea de protest impotriva lui Alexandre Lukasenko continua, presedintele acuza implicarea serviciilor secrete occidentale

Relativ modesta la prima vedere, aceasta manifestatie, organizata saptamana trecuta, constituie totusi cea mai importanta exprimare a nemultumirii din aceasta tara in ultimii ani. Insotita de proteste si in orasele de provincie, calme in general, miscarea a luat prin surprindere autoritatile, in momentul in care se anunta o dezghetare a relatiilor sale cu Occidentul.La originea miscarii: un proiect de amenda, de circa 200 de euro, care vizeaza persoanele care lucreaza mai putin de sase luni pe an si care urmareste, spune Lukasenko, taxarea "parazitismului social".Initiativa a socat o parte a celor 9,5 milioane de locuitori din aceasta tara foarte inchisa si care sufera, de doi ani, o grava criza economica, provocata de dificultatile cu care se confrunta partenerul sau rus."Am obosit sa imi caut de munca si acum mi se spune ca sunt un parazit. Dati-mi atunci un loc de munca demn de acest nume!", spune un inginer de 50 de ani care a manifestat la Pinsk, un oras din vestul tariii.In fata criticilor, presedintele a anuntat in 9 martie suspendarea amenzii, dar nu si desfiintarea ei. Aceasta concesie pare sa nu fi fost suficienta pentru a stopa miscarea de protest si noi manifestatii sunt prevazute sambata.Pentru presedintele Lukasenko, la putere din 1994, miscarea cade prost. O vreme considerat ultimul dicator al Europei, seful de stat a anuntat o dezghetare a relatiilor cu Occodentul de un an si jumatate.In conditiile in care relatiile cu Moscova, aliatul sau traditional, se tensioneaza pe fondul crizei ucrainene, acesta a eliberat mai multi opozanti politici inchisi in urma manifestatiilor care au urmat realegerii sale in 2010. Ca raspuns, UE a suspendat sanctiunile care il vizau.In prima etapa, autoritatile au actionat cu retinere la noile proteste, autorizand chiar unele dintre ele. Apoi, insa au inasprit tonul si circa 200 de oameni au fost arestati, multi dintre ei fiind condamnati la pedepse de 15 zile de inchisoare.Dupa ce a acuzat serviciile secrete occidentale ca intretin miscarea de revolta, Lukasenko a anuntat marti arestarea a catorva zeci de persoane care s-ar fi antrenat intr-o tabara pentru a pregati "provocari inarmate".