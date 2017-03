Paul Manafort, fost director de campanie al lui Donald Trump, a primit 750.000 de dolari de la fostul presedinte ucrainean Ianukovici printr-un cont offshore (deputat ucrainean)

"Este vorba de o plata datand din 14 octombrie 2009 in valoare de 750.000 de dolari", a declarat deputatul Serghii Lescenko, care a prezentat la Kiev ultimele evolutii in ancheta privind legaturile dintre Manafort si fostul lider ucrainean.Potrivit deputatului, banii au fost transferati in contul lui Paul Manafort in Statul Virginia printr-un cont din Kirghizstan al unei societati offshore din Belize, Neocom Systems Limited. Oficial, banii corespund platii de catre aceasta companie pentru livrarea a 501 computere de catre Manafort."Acest contract nu a fost incheiat decat pentru a oferi o baza legala astfel incat Manafort sa poata incasa banii" din partea lui Viktor Ianukovici, a acuzat deputatul ucrainean, care spune ca semnatura fostului director de campanie al lui Donald Trump figureaza pe document.Autoritatile ucrainene au publicat deja documente care detaliaza plati prezumtive in valoare totala de 12,7 milioane de dolari catre Paul Manafort intre 2007 si 2012, fara insa a se sti cu certitudine daca a incasat acesti bani.Manafort era atunci consilier pentru relatii publice al lui Ianukovici si al partidului sau.Aceste acuzatii intervin in conditiile in care administratia Trump incearca sa se distanteze de Paul Manafort, care a inceput sa lucreze pentru candidatul republican in martie si a demisionat in august.Manafort face parte dintre personajele din galaxia presedintelui american a caror natura exacta a legaturilor cu puterea rusa starneste numeroase speculatii.Directorul FBI James Comey a confirmat luni ca are o loc ancheta, din iulie 2016, privind o eventuala "coordonare" intre membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump si guvernul rus.