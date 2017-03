Prima dezbatere televizata la prezidentialele din Franta: Marine Le Pen a fost tinta criticilor celorlalti candidati

In acesta campanie cu o miza majora pentru capacitatea extremei drepte de a cuceri puterea in Europa, dupa victoria in Statele Unite a populistului Donald Trump si dupa Brexit, sefa Frontului National a fost atacata luni seara pentru pozitiile asumate legate de imigratie, securitate sau soarta euro.

Singura femeie in cursa, Le Pen a cerut francezilor sa iasa din UE care "ne incatuseaza" si a denuntat "mondializarea salbatica".Aceasta dezbatere la televiziunea TF1 intre primii cinci principali candidati a marcat adevarata lansare a unei campanii pana acum dominata de inculparea conservatorului Francois Fillon in dosarul de prezumtiva angajare fictiva a sotiei si copiilor sai, care l-a aruncat pe locul trei intre favoriti.Considerat acum cea mai buna sansa pentru infrangerea lui Marine Le Pen, 48 de ani, in turul doi din 7 mai, Emmanuel Macron, 39 de ani, a acuzat-o pe rivala sa ca incearca sa "divizeze societatea".Potrivit sondajelor, reprezentantul aripii dure a stangii, Jean-Luc Melenchon, 65 de ani, si socialistul Benoit Hamon, 49 de ani, se afla pe ultimele doua locuri intre principalii candidati. In ciuda unor mitinguri electorale reusite in acest week-end, campania celor doi nu reuseste sa prinda aripi.In conditiile in care candidata extremei dreapta vorbea in dezbateri despre construirea a "40.000 de locuri in inchisori", Francois Fillon a replicat ca este vorba despre "promisiuni care nu vor fi niciodata puse in practica".Intr-o tara lovita de un val de atentate jihadiste fara precedent in 2015 si 2016, atacul de sambata asupra unei patrule militare de catre un infractor care s-a declarat pregatit sa moara in numele lui Allah a reinviat temerile populatiei. Fapte diverse recente, precum un schimb de focuri intr-un liceu din sud-est saptamana trecuta, au alimentat si ele aceasta dezbatere.In plan economic, lidera extremei dreapta s-a declarat pregatita sa-si duca la capat proiectul de iesire din zona euro."Adevaratul criminal in serie al puterii de cumparare este doamna Le Pen cu iesirea din zona euro", a acuzat Francois Fillon. Aceeasi idee a fost sustinuta si de Macron, partizanul "unei Frante puternice intr-o Europa puternica".Discutiile in aceasta prima dezbatere prezidentiala au fost legate si de problemele judiciare ale candidatilor Fillon si Le Pen.Fillon, 63 de ani, a parut relaxat si ofensiv in discutii, prezentandu-se ca "singurul candidat care propune o adevarata schimbare".Plecat favorit, candidatul dreptei s-a confruntat cu o scadere puternica a popularitatii dupa dezvaluirile din ianuarie legate de prezumtive locuri de munca fictive acordate familiei sale. Cel care a facut din probitate o tema esentiala a primelor saptamani de campanie a fost pus sub acuzare la jumatatea lui martie pentru "deturnare de fonduri publice", un eveniment fara precedent in campania prezidentiala din Franta.Fiica cofondatorului Frontului National, Jean-Marie Le Pen, este si ea vizata de angajari fictive in Parlamentul European si de o finantare ilegala a campaniei, dar aceste incidente nu i-au afectat popularitatea. Ea a refuzat sa se prezinte in fata justitiei denuntand o "cabala politica".Jean-Luc Melenchon a cerut luni seara alegatorilor sa-i "recompenseze pe cei virtuosi" si sa faca diferenta intre cei vizat de dosare in justitie si ceilalti.Dupa alegerile primare din dreapta si stanga, care au marcat infrangerea surprinzatoare a favoritilor din fiecare tabara - fostul premier de dreapta Alain Juppe si fostul premier socialist Manuel Valls -, incertitudinea sa planeze asupra finalului scrutinului.Potrivit sondajelor, 40% dintre alegatori isi pot inca schimba pararea si doua doua treimi vor merge sa voteze in primul tur.