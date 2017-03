Fosta presedinta sud-coreeana a fost audiata de procurori

Dna Park nu a fost audiata cand era in functie, dar si-a pierdut imunitatea atunci cand judecatorii au pus-o sub acuzare. Ar putea fi condamnata pentru ca i-ar fi permis unei pretene apropiate Choi Soon-sil sa ia bani de la firme mari.Choi a fost acuzata de luare de mita si coruptie.Marti, sustinatorii doamnei Park s-au adunat in fata casei ei intr-o suburbie a Seulului, cand ea a fost escortata de politie la biroul procurorilor, moment transmis in direct la televizor."Imi pare rau pentru oameni. Voi colabora sincer cu anchetatorii", a spus doamna Park presei.Park este primul lider ales in mod democratic in Coreea de Sud care a fost demis. Mii de oameni au sarbatorit in Seul, dupa indepartarea ei din functie, la 10 martie.