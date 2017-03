Stephen Hawking ar vrea sa mearga iar in SUA, dar se teme ca nu va fi bine-venit dupa investirea lui Trump

Omul de stiinta britanic Stephen Hawking ar vrea sa viziteze din nou Statele Unite, dar se teme ca nu va fi bine-venit, dupa investirea in functie a lui Donald Trump, pe care l-a criticat dur in timpul campaniei electorale, relateaza NBC News.Intr-un interviu acordat lui Piers Morgan, Hawking a spus ca victoria lui Trump in alegeri "reprezinta o schimbare clara catre o abordare mai autoritara, de dreapta", citeaza News.ro El a adaugat ca, desi viata de zi cu zi in Statele Unite pare sa continue la fel, se teme ca noua administratie va avea un efect negativ pentru comunitatea oamenilor de stiinta. "As vrea sa vizitez din nou, sa discut cu alti oameni de stiinta. Dar ma tem ca este posibil sa nu fiu bine-venit", a afirmat Hawking.Piers Morgan l-a intrebat pe omul de stiinta daca are un mesaj pentru noul presedinte american. "Ar trebui sa il inlocuiasca pe Scott Pruitt la Agentia pentru Protectia Mediului. Schimbarea climatica este unul dintre marile pericole cu care ne confruntam. Si este ceva ce punem impiedica. Afecteaza America grav, deci combaterea sa ar trebui sa castige voturi pentru al doilea sau mandat. Doamne fereste", a spus Hawking ironic.In cursul campaniei pentru Casa Alba, fizicianul l-a numit pe Trump demagog si a spus ca popularitatea acestuia este de neinteles.