Papa a cerut iertare pentru implicarea preotilor in genocidul din Rwanda

Intr-o reuniune cu presedintele Rwandei, Paul Kagame, Suveranul Pontif si-a exprimat speranta ca aceste scuze vor ajuta la promovarea pacii in tara africana, distrusa de genocidul din 1994, si ca va contribui la o "purificare a amintirii".Vaticanul a afirmat intr-un comunicat ca Papa a "implorat din nou iertarea lui Dumnezeu pentru pacatele si esecurile Bisericii si membrilor sai, printre care preoti si credinciosi si credincioase, care au cedat in fata urii si violentelor, tradandu-si propria misiune evanghelica".Biserica Romano-Catolica din Rwanda si-a cerut anul trecut iertare public, pentru rolul jucat de unii membrii ai sai, care ar fi alimentat ura interetnica ce a dus la masacru.Unele ucideri in masa au avut loc in biserici, unde oameni care au cautat refugiu au fost omorati de militii.Un tribunal ONU a condamnat la 15 ani de inchisoare, in 2006, un fost preot catolic pentru ca le-a ordonat buldozerelor sa distruga o biserica, omorand cei 2.000 de oameni aflati inauntru.Autoritatile din Rwanda au afirmat ca alti preoti implicati in masacrul au putut sa inceapa vieti noi in Europa, aparati de Biserica.Aproximativ 800.000 de oameni din minoritatea etnica tutsi, precum si reprezentanti moderati ai majoritatii hutu au fost masacrati in 1994.Kagame, un tutsi, a condus o forta rebela pentru a pune capat masacrului.