VIDEO Igor Putin, varul presedintelui rus, implicat in "Laundromat", "spalarea" a 740 de milioane de dolari

HSBC, Royal Bank din Scotland, Lloyds, Barclays si Coutts se numara printre cele 17 banci, cu sediul sau cu ramuri in Marea Britanie, care se confrunta cu intrebari referitoare la ceea ce stiu despre schema internationala si motivul pentru care nu au incetat transferurile suspecte.Sunt implicati varul lui Vladimir Putin, ofiteri FSB, firme rusesti, companii offshore, banci din Rusia, Moldova si Letonia, judecatori moldoveni, agenti proxy, lideri interlopi. Proiectul de investigatii "The Russian Laundromat" este realizat de Organized Crime and Corruption Reporting Project si partenerii sai, RISE Project, RISE Moldova, Novaya Gazeta, C.I.N.Documentele arata ca cel putin 20 de miliarde de dolari par sa fi fost mutati din Rusia, pe parcursul unei perioade de patru ani, intre 2010 si 2014. Adevarata cifra, insa, ar putea fi de 80 de miliarde de dolari, potrivit detectivilor.O figura centrala implicata in ancheta a declarat ca banii din Rusia au fost "in mod evident, fie furati, fie de origine criminala".Anchetatorii inca incearca sa-i identifice pe rusii bogati si influenti politic din spatele operatiunii, cunoscute sub numele de "Laundromat". Acestia estimeaza ca au fost implicate aproximativ 500 de persoane, printre care oligarhi si bancheri din Moscova.Igor Putin, varul presedintelui rus Vladimir Putin, este proprietarul unei banci din Moscova, ale carei conturi au fost implicate in frauda.Companiile britanice au jucat un rol important in aceasta retea de spalare a banilor. Identitatea proprietarilor reali ai majoritatii firmelor utilizate in cadrul sistemului ramane, insa, secreta.Inregistrarile bancare globale au fost obtinute de Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), de la surse care doresc sa-si pastreze anonimatul.Documentul include detalii cu privire la circa 70.000 de tranzactii bancare, incluzand 1.920 care au trecut prin bancile din Marea Britanie si 373 prin intermediul bancilor americane, prin care au fost spalati aproximativ 156 de miliarde de dolari. Banii, scosi din bancile rusesti, au ajuns in 732 de banci din 96 de tari ale lumii.Datele reprezinta o parte din probele adunate, pe parcursul a trei ani, intr-o ancheta ce vizeaza spalarea de bani, condusa de politia din Letonia si Moldova.