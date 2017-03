O grupare a kurzilor din Siria, traditional sustinuti de SUA, anunta ca va fi antrenata de fortele rusesti

"Este primul acord de acest gen" intre fortele kurde siriene si Rusia, principalul aliat al regimului Bashar al-Assad, a precizat Redur Xelil, purtator de cuvant al Unitatilor de protectie ale poporului kurd (YPG)."In virtutea acordului incheiat ieri (duminica) intre fortele noastre si fortele rusesti care opereaza in Siria (...), vom beneficia de antrenament legat de tacticile moderne de lupta", a adaugat el.Antrenamentul va incepe "curand intr-o tabara din Afrin", in provincia Alep (nord), a precizat Xelil.Rusia nu a confirmat oficial acest anunt, dar a confirmat intr-un comunicat o prezenta la Afrin, unul dintre cele trei cantoane kurde semi-autonome din Siria.Potrivit Observatorului sirian pentru drepturile omului, circa o suta de soldati rusi au intrat in aceasta regiune.In lupta impotriva gruparii jihadiste Stat Islamic, kurzii sunt sprijiniti in mod traditional de Statele Unite.SUA a afirmat insa ca fortele kurde vizate de acest anunt nu sunt cele care colaboreaza cu Washingtonul in lupta impotriva SI.Potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, fortele YPG care au colaborat cu americanii "se afla in special la est de Eufrat", iar acest canton se afla in vestului fluviului.Anuntul acestui acord intre fortele kurde si Rusia intervine in conditiile in care Moscova s-a apropiat recent de Turcia, istoric ostila kurzilor.Ankara considera YPG drept unul dintre cei mai mari dusmani ai sai, considerandu-i o "organizatie terorista", la fel ca si Partidul Muncitorilor din Kurdistan (PKK).