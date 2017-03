VIDEO Liderul opozitiei ruse, Alexei Navalny, a fost stropit pe fata cu un lichid verde de un necunoscut

Un clip video filmat de un sustinator al lui Navalny surprinde momentul in care opozantul rus este stropit cu lichidul verde de un necunoscut, in timp ce mergea pe strada, dadea mana si discuta cu sustinatorii sai pe o strada din Barnaul, oras din Siberia.Solutia verde, cunoscuta ca "zelyonka", se vinde ca antiseptic in farmaciile din Rusia si nu este periculoasa.Navalny se afla in turneu in Rusia inaintea alegerilor prezidentiale din anul 2018, unde intentioneaza sa candideze impotriva lui Vladimir Putin.