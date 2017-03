China suspenda importurile de carne din Brazilia

Vineri, dupa doi ani de ancheta, politia braziliana a dezvaluit existenta unei prezumtive retele de coruptie, in cadrul careia inspectorii sanitari primeau mita din partea companiilor agro-alimentare pentru a elibera certificate pentru produse deteriorate, fara a efectua niciun control.In 2016, exporturuile braziliene de carne de pui catre China au depasit 859 de milioane de dolari, in timp ce exporturile de carne de vita au atins in acelasi an 702,7 milioane de dolari, potrivit ministerului brazilian al Comertului (MDIC).Chile a suspendat si ea luni importurile acestor produse din Brazilia, in timp ce Uniunea Europeana a cerut autoritatilor braziliene garantii pentru a primi carne alterata din aceasta tara.Acest nou scandal vine in conditiile in care gigantul sud-american se confrunta cu cea mai grava criza economica din istoria sa, dar si a dezvaluirilor explozive privind coruptia sistematica legata de licitatiile publice ale companiei petroliere de stat Petrobras.