Sefii FBI si NSA dezmint orice interceptare care l-ar fi vizat pe Donald Trump in perioada campaniei electorale: Niciun presedinte nu ar putea ordona asta

"Departamentul (Justitiei) nu are informatii care sa sustina aceste tweeturi", a declarat James Comey, in cadrul unei audieri in Camera Reprezentantilor."Niciun presedinte nu ar putea" sa ordone astfel de interceptari, a explicat el, subliniind "rigoarea" procedurilor juridice pentru a intercepta cetatenii americani, care implica semnatura unui judecator specializat.Directorul agentiei de interceptari NSA, amiralul Mike Rogers, a negat si el, ulterior, ca Washingtonul ar fi putut cere serviciilor britanice de informatii sa-l spioneze pe Donald Trump, asa cum a insinuat un comentator conservator, preluat apoi de purtatorul de cuvant al Casei Albe, saptamana trecuta."Nu am vazut nimic de acest gen la NSA si nimeni nu ne-a cerut sa efectuam o astfel de activitate", a declarat Mike Rogers, in cursul aceleiasi audieri parlamentare.Seful puternicei agentii de informatii a subliniat ca o astfel de cerere ar fi prejudiciat legaturile dintre Londra si Washington.Londra a caracterizat saptamana trecuta drept "ridicol" sa iti imaginezi ca Barack Obama a cerut serviciilor britanice sa-l spioneze pe Donald Trump.