Procurori: Fostul parlamentar din Republica Moldova acuzat de spionaj in favoarea Rusiei si tradare de tara primea sistematic mii de dolari de la agenti straini sub acoperire

Iurie Bolboceanu risca o pedeapsa de 12 pana la 20 de ani, prevazuta de Codul Penal din tara vecina pentru infractiunea de "tradare de patrie".Ancheta este efectuata de Procuratura pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauze Speciale si Serviciul de Informatii si Securitate, care a oferit in cadrul unei conferinte de presa detalii despre caz.Pentru investigatii a fost antrenata si directia antispionaj de la SIS."Mai bine de sapte luni de zile s-a lucrat la subiect si este demonstrat cu certitudine intalnirile cu caracter secret si conspirativ a fostului democrat cu un cetatean strain, aflat sub acoperire.In cadrul masurilor de urmarire penala, anul acesta a fost retinut Iurie Bolboceanu, in flagrant, la intalnirea cu acest cetatean. Mai merita de mentionat ca documentarea infractiunii s-a facut mult timp, nu este singurul caz aflat in vizorul nostru, aceste investigatii dureaza mai mult de un an si jumatate", au precizat anchetatorii.Potrivit acestora, este vorba de un caracter clandestin al intalnirilor, precum si remunerarea lui Iurie Bolboceanu pentru informatia livrata: "Investigatiile nu privesc anumite persoane, ci fapta de tradare de patrie si spionaj. Au fost acumulate probe suficiente ca a fost comisa tradarea de patrie. Au fost efectuate perchezitii la el acasa, au fost ridicate probe care vor fi utilizate in cadrul urmaririi penale. Fostul demnitar a fost racolat cu mai mult timp in urma, in scopul de colectare a informatiei in dauna R. Moldova. La efectuarea perchezitiilor a fost ridicat un telefon mobil care era destinat exclusiv comunicarilor cu agentul serviciului secret strain, 23.000 de dolari SUA si alte documente pe care urmeaza sa le apreciem in cadrul urmaririi penale."Anchetatorii spun ca sumele primite de Bolboceanu erau in dolari si erau oferite practic in fiecare saptamana. Acestea variau de la cateva sute pana la cateva mii de dolari: "Intalnirile erau sistematic organizate, o data in luna, de mai multi ani. Aceste intalniri au avut loc precedent si cu alti agenti din aceleasi structuri sau structuri similare."Reprezentantii structurilor de investigatie nu au putut preciza daca infractiunea avea loc si in perioada in care Iurie Bolboceanu era deputat.Iurie Bolboceanu a fost parlamentar din partea PDM (partidul controlat de oligarhul Vlad Plahotniuc), dar a parasit partidul in 2014.