UPDATE David Rockefeller, bancher si filantrop, a murit la 101 ani

Rockefeller, care era patriarhul familiei Rockefeller, a murit in somn in locuinta sa din Pocantico Hills, a precizat Fraser Seitel, intr-un comunicat.Era ultimul nepot al lui John Rockefeller, cel care a intemeiat una dintre cele mai puternice dinastii americane.Averea sa era esatimata de revista Forbes la 3,3 miliarde de dolari.Nascut in 12 iunie 1915, David Rockefeller a condus timp de aproape 35 de ani, pana in 1980, Chase Manhattan Bank, devenita JP Morgan Chase.Mare calator, s-a intalnit cu peste 200 de sefi de stat din aproape o suta de tari, potrivit biografiei oficiale. Chase a fost prima banca ce a deschis birouri in Rusia si apoi in China continentala.Doi presedinti americani, democratul Jimmy Carter si republicanul Richard Nixon, i-au propus postul de secretar al Trezoreriei, dar a refuzat ambele propuneri.Preluand stafeta de la bunicul sau John, fondatorul companiei petroliere Standard Oil, David Rockefeller a fost un mare filantrop.